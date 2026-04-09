伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』の新たな場面写真が公開されました。映画『Michael／マイケル』（6月12日（金）全国公開、配給：キノフィルムズ）は、世界中のアーティストやファンに多大な影響を与えたマイケルさんの人生を描いた物語。US版予告が公開されると、24時間で再生回数1億1650万回以上を記録（映画会社発表）。公開前から話題になっています。■初期ソ