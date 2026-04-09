【ブラックサンダールアー】 4月9日 発売 価格：2,400円 デュオは、有楽製菓とのコラボレーションにより開発した「ブラックサンダールアー」を全国の釣具店にて本日4月9日より発売する。価格は2,400円。 本製品は、思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現した、“本気で釣れる”コラ