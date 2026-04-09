Image: Clicks 2026年1月13日の記事を編集して再掲載しています。今年はタッチスクリーンにサヨナラしてみる…？iPhoneやAndroidスマホが台頭し、惜しまれつつ去ったBlackBerry。いまでも物理キーでの文字入力を懐かしむユーザー層は存在しています。あのiPhone向けスマートキーボードケースを販売してきたClicksから、なんとキーボード付きAndroidスマートフォンとなる「Communicator」の発