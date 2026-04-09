今の長さを大きく変えたくないけれど、印象をリフレッシュしたい！ そんなときはレイヤーカットを取り入れてみて。髪の表面や顔まわりに段差をつけることで、重たく見えがちなスタイルに軽やかな動きや立体感が生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすい、上品でこなれたレイヤースタイルをご紹介します。 エアリーな動きが魅力のレイヤーミディ オリ