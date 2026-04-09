入学式を前に、期待より不安が勝っている保護者の方へ。登校しぶり、忘れ物、給食の問題--最初はうまくいかなくて当然。筆者の体験から、子どもと一緒に「慣れていく」春の温かなエールを送ります。 不安なのは、あなただけじゃない 入学式の前夜は、親の私が眠れませんでした。 ランドセルの準備は完璧。名前のシールも全部貼ってあります。それなのに、胸のざわざわが収まらないのです。 「給食、楽しく食べ