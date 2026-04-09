猫の視覚に関する知識5つ 猫の視覚は、色の見え方や視力、ピントの合う距離など、人とは異なる点が多々あります。猫の目はどのような進化をして、どんな世界を見ているのでしょうか。 ここでは猫の視覚の不思議を5つ紹介します。 1.暗闇での見え方 猫の網膜には「タペタム」と呼ばれる反射層があり、本来なら網膜を通過していく光をタペタムの反射で再び網膜に返し、一度の光の通過で二度受け取るような構造