３月31日の年度末で契約終了芸能界で地殻変動が起きている。新年度を前に俳優、タレント、お笑い芸人の退所が相次いだのだ。年度末の３月31日に事務所退所を発表したのは、俳優の速水もこみち（41）と女優の貫地谷しほり（40）。速水は、〈10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見