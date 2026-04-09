U-20女子アジアカップ女子サッカーU-20日本代表は8日、タイで行われているAFC U-20女子アジアカップのグループC第3戦を行い、オーストラリアに5-2で勝利した。後半途中に投入された木村未来が2ゴールの活躍。2点目の見事なループシュートには、ネット上でも称賛の声が相次いでいる。後半40分、右コーナーキックからのこぼれ球を逆サイドで拾った木村が左足で放ったシュートは、相手DFやGKの頭をゆるやかに越えていく芸術的なル