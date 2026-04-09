ザルツブルク北野颯太が決勝ゴールを決めたオーストリア1部RBザルツブルクのMF北野颯太が、4月5日に行われた第25節のハルトベルク戦で決勝ゴールを決めた。ファンからは「ナイスゴール」「素晴らしすぎるだろー」といった声が寄せられている。北野のゴールが決まったのは、後半13分だった。ザルツブルクは自陣後方からのロングボールでカウンターに転じると、北野も自陣の深い位置から最前線へと駆け上がっていく。ペナルテ