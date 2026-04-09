バスケットボールでは一方のチームがファウルなどを犯した際、もう一方のチームにゴール付近から誰にも邪魔されずシュートを放てる「フリースロー」の権利が与えられることがあります。一流選手にとっては簡単なように思えるフリースローですが、世界最高峰のNBAでさえ成功率は70〜90％程度であり、キャリア通算で60％程度にとどまる選手もいます。一体なぜ、一流のバスケットボール選手でもフリースローを外してしまうのかについ