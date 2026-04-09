俳優の町田啓太が8日までにInstagramを更新。ドラマのオフショットからタトゥー姿や“愛犬”と戯れる姿を披露した。【別カット】町田啓太、ごりごりタトゥーで“愛犬”に笑顔町田が投稿したのは今月から配信が始まったNetflixシリーズ『九条の大罪』のオフショット。写真には、上半身にタトゥーのメイクを施した金髪の町田が、花束を受け取る様子や車を運転する横顔、さらにドラマで共演したパグ犬のごんすけくんとにこやかに