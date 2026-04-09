俳優の坂垣怜次が壁掛け＆卓上カレンダーを２２日に発売することが決まり、このほど、都内で取材会を行った。ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役などで注目を集める坂垣の初のカレンダーで、壁掛けと卓上の２種類が展開される。今の自身を切り取った自信作に「今の自分にしか出せない七変化」と語り、「僕だけの力じゃなくて衣装や髪型、メイクもすてきに仕上げていただいて、撮影しながら自分も夢を見させて