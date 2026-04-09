春の全国交通安全運動にあわせ、JAF(日本自動車連盟)などが、ドライバーに信号機のない横断歩道での一時停止を呼びかけました。■井上アナウンサー「ドライバーの皆さん。道路のひし形マークは横断歩道がまもなくありますよという意味です」4月9日朝、高知県内約90か所で一斉に行われたのは、JAF＝日本自動車連盟や高知県警などがドライバーに信号機のない横断歩道での一時停止を呼びかける啓発活動