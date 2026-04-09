☆オリックス―ロッテ（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝宮城、ロッテ＝西野１９９７年に開場した京セラドーム大阪。昨年までセ・パ両リーグ通算１９７７試合で２９９１本塁打が記録されている。今年はオリックスが５試合、阪神が３試合を主催。本塁打は８日現在で７本を加え通算２９９８本。あと２本で通算３０００号だ。この球場の第１号は１９９７年４月８日のロッテ戦で鈴木貴久（近鉄）がマーク。１０００号