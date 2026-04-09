能登半島地震の被災地・石川県輪島市の市長が4月9日、茺田高知県知事を表敬訪問しました。高知県庁を訪れたのは、石川県輪島市の坂口茂市長です。2024年に発生した能登半島地震の被災地支援で、高知県からはこれまでに県職員やDMATなどのべ556人が派遣されています。現在も輪島市には県が土木部職員を1人派遣し、復旧業務の支援をしているということで、坂口市長は茺田知事に対し、感謝を述べました。また坂口市長は、