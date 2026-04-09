Boys beの池川侑希弥（17）が、3月19日に閉幕した大阪松竹座さよなら公演「epilogue〜ありがとう松竹座〜」を振り返りつつ、未来への展望を熱く語った。「ファンの皆さんがいるから頑張れている」と、にっこり。ラジオ関西「関西ジュニア とれたて関ジュース」（日曜・後10時）のパーソナリティーに就任して1年が過ぎ「情景を想像させるのが難しいなっていうのが今の課題」と、目の前の課題克服にも努力を惜しまない。―プロ野