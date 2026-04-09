コント日本一を決める「キングオブコント２０２４」優勝のお笑いコンビ「ラブレターズ」が、母校から表彰されたことを報告した。溜口佑太朗が９日までに自身のインスタグラムで「母校の日本大学芸術学部から日藝賞を頂きました。まさかのことでビックリですが在校生職員の皆様に評価して頂けて有り難い限りです」とつづり、相方の塚本直毅と喜ぶ２ショットをアップした。日本大学芸術学部の公式サイトによると、日藝賞とは、