マクドナルドから、長年にわたり愛され続けている期間限定メニュー「チキンタツタ」シリーズが、2026年は『機動戦士ガンダム』とコラボレーション！「チキンタツタ」のほか、新メニュー「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」、さらにサイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新メニュー「マックフィズ/マックフロート 和かんきつヨーグルト味」がラインナップさ