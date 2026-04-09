Ｊ２磐田は９日、Ｊ３相模原からＤＦ加藤大育（２７）を完全移籍で獲得したと発表した。加藤は神奈川県出身で、１８０センチ、７９キロの体格を誇る。日大高（神奈川）から神奈川大に進学し、ブリオベッカ浦安を経て、２０２３年に相模原に加入。加入１年目から３２試合に出場し、主力として定着した。今季も明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで開幕から全９試合に先発出場していた。クラブを通じて加藤は「大きな挑戦の場を