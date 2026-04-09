HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話、深夜まで続く猛練習とコーチ陣による壮絶な叱咤激励に、スタジオで見守るキャスト陣も衝撃を受けた。【映像】指原「過酷すぎて息ができない」…激怒され耳を塞ぐ練習生たち（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティス