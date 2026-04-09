イスラエルは8日、レバノンに対し大規模な攻撃を行いました。イランが停戦合意に違反していると非難する一方、アメリカとイスラエルは停戦対象にレバノンは含まれないと主張し、認識が食い違っています。イスラエルは8日、イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し、大規模な攻撃を行いました。レバノン当局によりますと、8日だけで少なくとも254人が死亡したということです。これを受け、イランは停戦