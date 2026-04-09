中東情勢の影響で、医療物資の供給に不安の声が高まる中、政府は、10日から医療機関の状況を把握する新システムの運用を開始します。上野厚労相「きめ細やかな情報把握とあらゆる可能性を排除しない対応策の検討を進め、チームで国民の命･健康を守り抜いていきたいと考えています」注射器や医療用手袋など、石油を原料とする製品を中心に、医療現場からは供給への懸念の声があがっています。9日の対策本部では、全国およそ1万3000