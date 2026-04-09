お笑いコンビ はんにゃ.の金田哲とネルソンズ岸健之助が、「芸人界最強剣道王決定戦」で対決。白熱の一戦に、女優・畑芽育が「キュンとしました」とコメントした。【映像】金田と岸の激し過ぎる打ち合いテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が4月8日に放送。番組では、濱家隆一山内健司（かまいたち）がMCを務め、「剣道でガチで勝ちたいねん」をテーマに有段者を集めた“芸人界剣道王決定戦”が繰り広げられた。ト