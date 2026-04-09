タレント・かとうれいこ（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフウエア姿を披露した。「@marty_golfのパーカー可愛くて街でも着てる」とつづり、つば付きベレー帽にトレーナー＆ミニスカのゴルフウエア姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「スゴイステキです！！似合ってます！！」「可愛いです」「素敵です」「かわい〜い！」「若さいっぱい可愛い」などの声が寄せられている。かと