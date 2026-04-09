８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で、スタジオの女性陣が２人とも大粒の涙を流す感動の説が放送された。この日は「全く違った人生を歩んだ双子もいる説」を放送。大阪市に住む７３歳の双子の兄をまず取材。弟との人生は「天地の差」があるといい、兄は生まれて半年で子どものいない父の姉夫婦の養子になったという。兄がもらわれた伯父・伯母の家は、養父が病気で伏せっており、伯母は全く働かず。幼い頃か