5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太、吉田仁人が9日、都内で行われた『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登壇し、互いをサンリオキャラクターに例えた。【写真】動きが可愛い！サンリオキャラと「爆裂愛してる」を披露した曽野舜太＆吉田仁人吉田について、曽野は「バッドばつ丸」をセレクト。「仁ちゃんは幼少期に“社長”ってよばれていて、ばつ丸くんも将来の夢が社長なんですよ」と吉田の幼少期の