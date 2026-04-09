過去、子役として活躍した“爆モテ”イケメン彼氏と付き合ったばかりの超キュート彼女が、彼氏のために魚の捌き方を練習。その華麗なテクニックに「すごいな！」などと絶賛の声が上がった。【映像】爆モテ男子と可愛すぎる彼女（スゴすぎるお寿司料理も）ABEMAにて4月8日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#50では、ねね（時田音々）と、はると（今井暖大