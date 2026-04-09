元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。2021年9月に卒業した同番組へ復帰した経緯を明かした。水曜レギュラーを務めていた女優・筧美和子は、2月1日に第1子妊娠を発表、今月1日の番組出演を最後に産休入りした。先月末の同番組放送回では、それにともない、柏木が復帰することも告知していた。この日リスナーからの質問に答える