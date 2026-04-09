富山地方法務局は、去年1年間に人権侵害の疑いがあると相談を受けて救済手続きを開始した「人権侵犯事件」の数が、前の年よりも減少したと発表しました。人権擁護機関である富山地方法務局が、去年1年間に取り扱った「人権侵犯事件」の総数は82件でした。前の年よりも7件減少しましたが、職場でのパワーハラスメントや、学校でのいじめなどの事案が特に目立ちました。富山地方法務局は、「人権侵害に関する悩みがあれば、な