【ニューヨーク＝木瀬武】米国とイランによる２週間の停戦合意を受け、８日のニューヨーク株式市場は急反発した。ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比１３２５・４６ドル高の４万７９０９・９２ドルと、３月上旬以来、約１か月ぶりの高値となった。上げ幅は今年最大だった。中東情勢の緊張緩和で原油の供給不安が後退するとの期待から、８日のニューヨーク原油先物市場で代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５