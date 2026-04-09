俳優の千葉雄大（37）が9日、TBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。仲の良い芸能人について語った。「芸能界で仲のいい人っていうのは？」と質問された千葉。「昨日はヒコロヒーさんとご飯食べ行った」と明かした。「ヒコロヒーさんはショートフィルムを監督したときに出てくださって、そこから」親交が続いていると説明。他にも「『紅しょうが』の稲田さんとか