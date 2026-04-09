朝日町ではサクラやチューリップが織りなす「春の四重奏」に、朝から多くの人が訪れています。「春の四重奏」で知られる朝日町の舟川べりでは、雪が残る朝日岳をバックにサクラとチューリップ菜の花を一度に楽しもうと、多くの人でにぎわっています。今年は、菜の花の咲き始めが例年より遅く、見頃まではもう少し時間がかかりそうですが、訪れた人たちは写真を撮るなどして楽しんでいました。きょうの富山県内は、朝か