中咽頭がんを公表したNHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が9日、Xを更新。ラストツアーを開催中の「嵐」への思いをつづった。杉田は「5月で本当に最後となるレジェンドアイドル#嵐の5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』がもう始まっているんですね」と切り出し、「僕の友達たちのSNSで愛と熱のある投稿を沢山見かけて『嵐ホントに最後なんだ…』と僕も感