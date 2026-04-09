双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。「おっぱいはいつまで・・・？」と題して絵日記を投稿しました。【写真を見る】【 中川翔子 】「おっぱいは いつまで...？」「なるべく長くあげたいけど噛み付くようになり量も減ってきて悲しくなってきました」中川さんは双子への母乳について「なるべく長くあげたいけど噛み付くようになり量も減ってきて悲しくなってきました