ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役などで知られる、俳優の坂垣怜次（30）が、自身初となる「2026−27年壁掛け＆卓上カレンダー」を4月22日に発売する。このほど、都内で取材会を開き「今の自分にしか出せない七変化」と、今の自らを切り取った自信作に胸を張った。4月始まりのカレンダーは、壁かけと卓上の2種を展開。「僕だけの力じゃなくて、衣装や髪形、メークもすてきに仕上げていただいて、撮影しながら