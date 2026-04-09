ある民家の塀に現れる「あるもの」が話題です。 話題となっている投稿は記事執筆時点で60万1000回再生を突破し、「こんな穴あったら毎日通う」「わざわざここを通りたい」「カラバリあるのオモロいw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：塀に開いている穴→前に立つと…？何度でも通りたくなる『まさかの光景』】 塀の穴から出てきたのは…？ TikTokアカウント「rabuburufurez」の投稿主さんは、ラブ