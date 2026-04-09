4月30日に開幕する、男子ゴルフトーナメント「中日クラウンズ」の安全祈願祭が行われました。 【写真を見る】第66回｢中日クラウンズ｣ 4月30日の開幕に向け“安全祈願祭” 連覇狙う浅地洋佑選手ら105人が出場予定 愛知･東郷町 今年で66回目となる、男子プロゴルフ春のビッグトーナメント「中日クラウンズ」は、愛知県東郷町の名古屋ゴルフ倶楽部 和合コースで行われます。 きょうは安全祈願祭が行われ、主催す