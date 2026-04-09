4月1日からリニューアルした日本航空（JAL）の国内線ファーストクラスで、ドリンクメニューから焼酎「森伊蔵」が姿を消したことが分かった。JALの国内線ファーストクラスでは、長年、焼酎「森伊蔵」を「幻の焼酎」と紹介しながら提供していた。4月から焼酎はJAL Agriportが販売する「鶴空 PREMIUM」を提供する。そのほか、シャンパン「ジョセフ・ペリエ キュヴェ・ロワイヤル ブリュット」をミニボトルで提供するなど、他のドリン