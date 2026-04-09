ビスタホテルマネジメントは、経営陣によるマネジメント・バイアウト（MBO）を実施した。ビスタホテルマネジメントの伊原木一朗代表取締役が設立した、MIマネジメントが資金調達を実施し、親会社の山佐が保有する株式の60％を取得した。山佐は残る40％の保有を継続する。市場環境の変化及びテクノロジーの進展が加速する現下、ビスタホテルマネジメントが持つポテンシャルを更に高めるべく、経営の独立性を高めつつ、よりスピーデ