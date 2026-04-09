ソラシドエアと薩摩酒造、地域商社推進機構、枕崎市は、芋焼酎「そらより。」を4月25日に発売する。鹿児島県産さつまいも「サツマアカネ」と「みちしずく」と国産米こうじを原料とするアルコール分12度の本格焼酎。商品名には空や旅先、故郷からの贈り物という意味を込めた。ラベルにはカツオや電照菊、お茶など枕崎の風景と特産品を描いた。内容量は300ミリリットルで、価格は専用化粧箱入りが1,430円（税込）。2024年6月に結んだ