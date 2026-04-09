パリ発のメゾン、ディプティック（Diptyque）は、1963年の誕生以来ブランドを象徴してきたクラシックキャンドル（190g）をリニューアルし、2026年4月16日より発売します。単なるプロダクトの刷新ではなく、素材、香り、そして時間との関係性を見つめ直す試みとして、このアップデートは位置づけられています。Courtesy of Diptyqueオブジェとしてのキャンドル ディプティックのクラシックキャンドルは、単なるフレグランスではなく