攻撃の瞬間を捉えた映像が公開されるウクライナ無人システム部隊は2026年4月6日、ロシア南部のノヴォロシースク港で、ロシア海軍黒海艦隊のフリゲート「アドミラル・マカロフ」を攻撃したと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。【映像】ロシア海軍のステルス艦が撃破される瞬間「アドミラル・マカロフ」はアドミラル・グリゴロヴィチ級フリゲートの3番艦で、黒海艦隊の旗艦を務めています。アドミラル・グリゴロヴィ