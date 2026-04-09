Googleは、AIアシスタント「Gemini」アプリで、チャットやファイルを整理できる新機能「notebooks」を発表した。今週から、Web版のGoogle AI Ultra、Pro、Plusのサブスクリプション登録者向けに提供が始まる。その後、数週間以内にモバイル版アプリへの対応や、無料ユーザーへの提供範囲拡大が予定されている。 「notebooks」は、特定のトピックに関するチャットやプロジェクトをひとつの専用スペース