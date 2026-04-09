6月の町長選挙に出馬しない意向を示している津南町の桑原悠町長が、9日の会見であらためて不出馬を表明しました。 ■津南町 桑原悠町長 「対応すべき課題が山積して大きな注力が必要な状況で、次期選挙への準備と並行すること・兼ねて行うことが体力面・態勢面で難しいと判断しました。」 桑原町長は2018年の町長選で当時、町長としては全国最年少の31歳で初当選・現在2期目です。津南町はリゾート施設『ニュ