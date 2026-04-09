これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 県内全域に乾燥注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されています。 ◆9日(木)これからの天気 日が差しますが、次第に雲が増えるでしょう。夜遅くなって雨の降りだすところがありそうです。 降水確率は、午後6時以降は30～40%とやや高いところが多くなっています。 ◆9日(木)の予想最高気温 最高気温は18～22℃の予想です