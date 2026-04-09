スコットが手がけたアイテムが話題となっている(C)Getty Imagesドジャースのチーム間で「ツバなし帽子」が話題となっている。ドジャース専門メディア『Doger Blue』は「ドジャースの救援陣に広がる『ツバなし帽子』の波仕掛け人のタナー・スコットに戸惑う仲間も」と題した記事を掲載した。【写真】ド軍救援陣の間で流行！？ディアスも被る「ツバなし帽子」をチェック同メディアによれば、その帽子は「店ですぐに買えるよ