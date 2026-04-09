7回から登板した2番手のドライヤーが誤算だった(C)Getty Imagesドジャースは現地4月8日のブルージェイズ戦に3-4と敗れ連勝は5でストップした。「1番・投手」として今季2度目の先発マウンドとなった大谷翔平は3回二死二塁から4番ヘスス・サンチェスに適時二塁打を浴び1点を失うものの粘り強く投げ、6回4安打1失点2奪三振で降板した。【動画】2番手の救援左腕ドライヤーがブルージェイズ打線に打ち込まれた3-1とリードした場面で