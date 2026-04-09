政府はきょう、再審=裁判のやり直しに関する法律の改正案について、自民党内での反発を受けて、あす予定していた法案の提出を見送る方針を国会に伝えました。政府が提出する予定の刑事訴訟法改正案では、裁判所が刑事裁判の再審=裁判のやり直しを決定した場合に、検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めていますが、自民党内で「審理の長期化につながる」などと、反発が相次いでいますこうしたなか、政府は“丁寧な議論が必要で閣