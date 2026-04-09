来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選挙に、タレントで元知事の東国原英夫氏が立候補することを表明しました。東国原英夫氏「次期宮崎県知事選に出馬させていただくことにしました」東国原氏は宮崎市で会見し、来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選に出馬することを表明しました。出馬の理由について東国原氏は、「宮崎の衰微衰退が止まらず、ゲームチェンジャーが必要だと思った」と述べました。東国原氏は2007年から1期4年、宮崎