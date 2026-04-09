8日、大阪府和泉市の集合住宅で女性2人の遺体が見つかり、どちらの遺体にも複数の外傷があることが分かりました。警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べています。 【写真を見る】女性2遺体に複数の外傷事件に巻き込まれた可能性も含め捜査大阪府和泉市の集合住宅 8日午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で女性2人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この部屋には70代の母親と40代の娘が住んで